El calor pone en aviso este sábado a Mallorca, Eivissa y Formentera

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PALMA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo este sábado en Mallorca, Eivissa y Formentera por altas temperaturas.

Se prevé que estas islas alcancen entre 36 y 38 grados (ºC) de temperatura máxima, según la información de la Aemet, que mantiene activos los avisos entre las 12.00 y las 20.00 horas.

Los valores más altos se registrarán en el interior y sur de Mallorca (38ºC), mientras que en la Serra de Tramuntana y en las Pitiusas se espera llegar a los 36ºC.

Ante esta previsión, el servicio de Emergencias de Baleares ha activado la alerta amarilla (IG-0 del Plan Meteobal) por altas temperaturas.

El 112, en un mensaje en redes sociales, solicita a la ciudadanía que siga los consejos de autoprotección para evitar golpes de calor. También avisa del alto riesgo de nivel de incendio.

Ante altas temperaturas, el 112 aconseja buscar la sombra, cubrirse la cabeza, vestir ropa ligera, beber mucha agua, comer ligero, cerrar las persianas y ventanas durante las horas de más calor y ponerse siempre protección solar.

También recomienda evitar el ejercicio físico durante las horas de máxima insolación (entre las 12.00 y las 16.00 horas), evitar las bebidas alcohólicas y la cafeína, así como no dejar menores, personas mayores ni animales dentro del coche con las ventanas cerradas.

Cabe recordar que buena parte del archipiélago se encuentra este sábado en el máximo riesgo de incendio forestal (Alerta Fuego 4). Así, está prohibido quemar en zona forestal.