El Consell de Mallorca asiste al Mobile World Congress para conocer tecnologías para la administración y emergencias

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafel Bosch, en el Mobile World Congress de Barcelona - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública del Consell de Mallorca, Rafel Bosch, ha visitado el Mobile World Congress de Barcelona para conocer las últimas innovaciones tecnológicas aplicadas a la administración pública y a la gestión de emergencias.

Durante la visita, según ha informado la institución insular, Bosch se ha reunido con diferentes empresas tecnológicas y proveedores especializados en soluciones de digitalización, inteligencia artificial, comunicaciones seguras y sistemas adelantados de coordinación operativa.

Asimismo, se ha llegado a un acuerdo con la empresa norteamericana PaloAlto, que dará apoyo al Consell de Mallorca para reforzar la seguridad de los servicios públicos digitales de la entidad insular.

En concreto, la multinacional tecnológica ha cedido una herramienta que analiza el nivel de seguridad de los servicios en línea, cuáles son más susceptibles de recibir ataques y cómo se puede mejorar la seguridad.

Por otra parte, se ha abordado con varias empresas dar solución a los problemas de comunicación de los Bomberos de Mallorca en zonas con poca cobertura. En este sentido, se están explorando diferentes soluciones, como podrían ser antenas portátiles que permiten tener una conexión vía satélite en los lugares donde no hay cobertura móvil tradicional.

Bosch ha destacado la importancia de "seguir avanzando en la modernización de la administración, incorporando soluciones innovadoras que permitan ofrecer un servicio más ágil, eficiente y próximo a la ciudadanía". A su entender, la transformación digital es una herramienta clave para simplificar procedimientos y reforzar la transparencia.

La visita ha permitido, ha subrayado el Consell, explorar nuevas herramientas para mejorar la eficiencia de los servicios públicos, optimizar la gestión de recursos y reforzar la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

La presencia institucional en el Mobile World Congress se enmarca en la estrategia de modernización e innovación de la administración, con la voluntad de identificar soluciones tecnológicas que puedan ser implementadas progresivamente para reforzar los servicios públicos y la seguridad ciudadana.