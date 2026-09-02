Curso escolar 2026-2027 en Baleares: cuándo empieza, vacaciones y novedades

Archivo - Una niña el primer día de inicio del curso escolar- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2026-2027 comenzará en Baleares el próximo miércoles, 10 de septiembre, para los alumnos de educación infantil, primaria, ESO, bachillerato, educación especial y las enseñanzas elementales y profesionales (EEiP) de Danza.

Por primera vez, el primer ciclo de educación infantil (0-3 años) tendrá este nuevo curso el mismo calendario escolar que el resto de enseñanzas.

Entre las novedades de este próximo curso, un total de 11 psicólogos generales sanitarios atenderán también a los alumnos de 5º y 6º de primaria. Se extiende así la medida impulsada a partir del curso 2024-2025 por la Conselleria de Educación y Universidades para incorporar psicólogos en los centros educativos de secundaria.

Por otro lado, la Conselleria incorporará a partir del curso 2026-2027 una persona responsable de supervisar el funcionamiento de los comedores escolares de los centros educativos de Baleares.

Esta nueva figura tendrá como objetivo garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, organización y atención al alumnado durante el servicio de comedor, según ha informado la Conselleria en un comunicado.

CALENDARIO CURSO 2026-2027

El nuevo curso escolar tendrá un total de 176 días lectivos, entre el 10 de septiembre y el 18 de junio de 2027, día en que la actividad lectiva finalizará para todos los niveles con las excepciones de segundo de bachillerato, que finalizará las clases el 20 de mayo, y las EEiP de Música y Danza, que acabarán el 11 de junio.

En cuanto al resto de enseñanzas, el 21 de septiembre comenzará el curso para el alumnado de los grados básico, medio y superior de formación profesional, mientras que tres días después será el turno de los alumnos de las EEiP de Música.

Las clases de los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) empezarán el 23 de septiembre y acabarán el 18 de junio, igual que las de la formación profesional.

Por lo que respecta a las Enseñanzas de Régimen Especial (Enseñanzas Artísticas, Escuelas Oficiales de Idiomas y Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial), el periodo lectivo empezará el 28 de septiembre.

Las clases de las Escuelas Oficiales de Idiomas finalizarán el 31 de mayo de 2027, mientras que las de las Enseñanzas Artísticas y las de las Enseñanzas Deportivas de Régimen Especial terminarán el 18 de junio.

El calendario fija que las vacaciones de Navidad serán del 23 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos, y las de Pascua serán del 25 de marzo al 4 de abril, ambos incluidos. La fiesta escolar unificada se celebrará el 26 de febrero.

Los días festivos son los siguientes:

- Lunes 12 de octubre: Fiesta Nacional

- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

- Viernes 26 de febrero: Fiesta escolar unificada

- Lunes 1 de marzo: Día de Baleares

NOVEDADES PARA FP

Baleares contará este curso con 25 nuevos ciclos de formación profesional y dos cursos de especialización de cara al curso 2026-2027 que se enfocarán en ámbitos como la sanidad, los servicios sociosanitarios, la industria o la alimentación.

En concreto, se implantarán 25 nuevos ciclos de formación profesional (grados D) y dos cursos de especialización (grados E), así como una ampliación de los certificados profesionales, de los programas de capacitación y de las acciones de innovación, difusión y colaboración con los sectores productivos.

Igualmente, se ampliará la oferta de transporte escolar para el alumnado de FP con nuevas rutas y más plazas. En total, el servicio dispondrá de 1.309 plazas para estudiantes de formación profesional, de las cuales 765 en Mallorca, 240 en Eivissa y 304 en Menorca.