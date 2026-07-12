Desaparecidos dos migrantes tras lanzarse al mar desde una patera en Formentera

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado a 16 migrantes que han llegado a bordo de una patera a Formentera, mientras que dos personas están desaparecidas tras lanzarse al mar para tratar de llegar a tierra.

La Delegación del Gobierno en Baleares ha informado que sobre las 21.30 horas de este sábado se procedió al rescate de 13 personas, de origen magrebí, que viajaban en la embarcación, a 14 millas al sur de Formentera.

Según explicaron los integrantes de la patera, cinco personas se lanzaron al mar con la intención de ir a nado hasta tierra. Tres de ellas fueron rescatadas por el servicio marítimo de Guardia Civil y dos de ellas no han sido localizadas.