Descubren 35 kilos de ketamina y cocaína escondidos en un coche con un sistema de 'caletas' electrónicas

1113451.1.260.149.20260901133028 Varias cantidades de droga y dinero intervenidas al sospechoso. - POLICÍA NACIONAL

EIVISSA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente almacenar unos 35 kilos de ketamina, cocaína y hachís en los compartimentos de un coche que estaba estacionado en un garaje de la ciudad de Eivissa. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión de forma provisional.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación Verano, se inició al detectar la presencia de un hombre extranjero que se había desplazado a la isla para realizar actividades relacionadas con el tráfico de drogas.

El hombre, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, tenía un vehículo estacionado de forma permanente en el garaje de una urbanización que supuestamente empleaba para almacenar la droga con la que traficaba.

El pasado lunes 24 de agosto los agentes registraron el domicilio del sospechoso y se incautaron de dos vehículos. En uno de ellos, el que estaba aparcado en el garaje, localizaron un "sofisticado" sistema de almacenaje y ocultación de drogas. Las 'caletas, como se conoce en el argot policial a este tipo de compartimentos, se abrían de forma electrónica.

En total fueron intervenidos 27,75 kilos de ketamina, siete kilos de cocaína y 42 gramos de hachís. También requisaron 22.000 euros en efectivo y diversos teléfonos móviles.

El hombre, de nacionalidad alemana, fue detenido como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. La autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión de forma provisional.