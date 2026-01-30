Detenidas dos personas por robar una maleta en el aeropuerto de Palma con objetos valorados en 12.000 euros

1047367.1.260.149.20260130145708 Maleta con la ropa recuperada tras ser sustraída en el aeropuerto de Palma. - GUARDIA CIVIL

PALMA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 28 años y una mujer de 25 por, supuestamente, llevarse una maleta en el aeropuerto de Palma con objetos en su interior estimados en unos 12.000 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de enero, cuando se interpuso una denuncia en dependencias de la Guardia Civil del aeropuerto de Palma por un supuesto delito de hurto, según ha explicado el Instituto Armado en un comunicado.

Los agentes de la Benemérita iniciaron la investigación para averiguar la autoría de los hechos y, tras realizar el visionado de cámaras, comprobaron que dos personas se aproximan a la cinta de recogida de equipajes, donde se encuentra la maleta sustraída, y después de vigilar a su alrededor, agarran la maleta y se marchan del lugar.

Los agentes comprobaron e identificaron a las dos personas que habían sustraído la maleta. De hecho, estos descubrieron que habían viajado al aeropuerto de Palma desde un vuelo procedente de Madrid, sin haber facturado ninguna maleta o equipaje.

Finalmente, el pasado miércoles se procedió a la detención de la pareja, por ser los supuestos autores de un presunto delito de hurto.