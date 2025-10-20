Detenidas seis personas de una banda que repartía y vendía droga en Palma

Detenidas seis personas de una banda que repartía y vendía drogas en Palma - POLICÍA NACIONAL

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Palma ha detenido a seis personas --cuatro hombres y dos mujeres-- que presuntamente formaban parte de una organización criminal que repartía y vendía drogas por toda la ciudad.

Las detenciones son resultados de una investigación de agentes del Grupo II de Estupefacientes de la Udyco de la Policía Nacional relacionada con el tráfico de drogas en el barrio de Foners, ha informado la Jefatura Superior de Baleares.

Según la investigación, en dicho barrio varias personas comercializaban con drogas y se encargaban de repartir y vender la droga en coche o petinete. De este modo, el domicilio no se utilizaba normalmente como punto de venta, sino como almacén.

Los agentes pudieron comprobar que diferentes personas repartían diversas sustancias estupefacientes, como cocaína, hachís y marihuana a los compradores. Así, el pasado martes se estableció un operativo policial y se accedió al domicilio situado en Foners.

En el interior localizaron diferentes drogas y se detuvo a dos mujeres por presuntos delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal.

Durante los días siguientes se detuvo a más personas que formaban parte de la organización, en concreto, las que receptaban y custodiaban la droga o los repartidores de la misma.

La operación finalizó el pasado jueves cuando se detuvo al presunto líder de la banda, al que le constaba una reclamación judicial para su ingreso en prisión por tráfico de drogas. En uno de los operativos, el hombre escapó por los tejados de diversos edificios.

Según la Policía, el líder contaba con una red extensa de cómplices y amistades que lo ayudaron a esconderse en sus domicilios que, en algunos casos, servían como alijo para guardar la droga.

Por otro lado, en el domicilio había otro hombre que no estaba relacionado con la organización. Sin embargo, a este le constaba también una reclamación judicial para su ingreso en prisión. Así, el número de detenidos en la operación asciende a siete, seis integrantes del grupo criminal y un séptimo por la reclamación.