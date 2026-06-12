Detenidas tres personas por robar en cinco perfumerías de Palma y Marratxí con un arma blanca

Agentes de la Guardia Civil con uno de los detenidos por los robos en perfumerías de Palma y Marratxí. - GUARDIA CIVIL

PALMA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas por, presuntamente, formar un grupo que se dedicaba a atracar en varias perfumerías de Palma y Marratxí con un arma blanca e incluso agredir a una dependienta en uno de los robos.

Agentes de Pont d'Inca iniciaron la operación 'Sostre' con el objetivo de esclarecer varios robos cometidos durante las últimas semanas en diferentes perfumerías de las localidades de Palma y Marratxí.

En una nota de prensa, el Instituto Armado ha explicado que el 'modus operandi' utilizado por los delincuentes era siempre el mismo. Dos de los detenidos se turnaban para conducir el vehículo con el que huían y esperaban en el exterior, con el motor en marcha, al tercero que accedía al interior de los establecimientos.

Tras hacerse con el género, se dirigía a la línea de caja para simular que iba a pagar y, en ese momento, esgrimía un arma blanca para amenazar a las trabajadoras antes huir.

En uno de los asaltos, una de las trabajadoras intentó evitar el robo y el supuesto autor le agredió al lanzarla contra el suelo de forma violenta para darse a la fuga.

La detención de uno de los posibles autores materiales de los cinco robos se produjo este jueves. Agentes de la Guardia Civil le localizaron en las inmediaciones del poblado de Son Banya y, con el apoyo de unidades de la Policía Nacional, procedieron a su arresto. A los tres detenidos se les imputa los presuntos delitos continuados de robo con violencia e intimidación.