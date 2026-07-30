Detenido en el aeropuerto de Palma por introducir tabaco de contrabando valorado en 19.000 euros. - GUARDIA CIVIL

PALMA, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera han detenido en el aeropuerto de Palma a un joven, de 26 años y nacionalidad lituana, como presunto autor de un delito de contrabando tras intervenirle 4.130 cajetillas de tabaco de diferentes marcas valoradas en unos 19.000 euros que transportaba en su equipaje.

Según ha informado este jueves el Instituto Armado en un comunicado, el pasajero llegó en un vuelo procedente de Uzbekistán con escala en Varsovia y fue interceptado una vez había rebasado el recinto aduanero.

En la inspección de las tres maletas que portaba, los agentes localizaron las cajetillas de tabaco, por lo que, al superar el límite legal establecido para la infracción administrativa, procedieron a su detención.

7.257 CAJETILLAS SIN DECLARAR

Al margen de esta actuación, la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera formularon otras cinco denuncias por infracciones administrativas de contrabando a otros tantos pasajeros al intervenirles tabaco sin declarar en su equipaje, sin que el valor de la mercancía superara el umbral económico establecido para que los hechos constituyeran un delito.

En una de las intervenciones, los agentes identificaron a un pasajero de 30 años procedente de Varsovia cuando trataba de abandonar la sala de llegadas por el 'circuito verde' (nada que declarar). No obstante, tras inspeccionarle las dos maletas que transportaba, hallaron 200 cartones de tabaco --2.000 cajetillas-- de distintas marcas, valoradas en 10.800 euros, por lo que formularon la correspondiente denuncia administrativa.

Asimismo, en otra actuación iniciada a raíz de una solicitud de colaboración de la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras (Udaiff) del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los agentes localizaron en Palma a cuatro pasajeros procedentes de Estambul (Turquía), con escala en Madrid.

Durante la inspección de las siete maletas que transportaban, localizaron 5.257 cajetillas de tabaco, valoradas conjuntamente en 31.542 euros. Los cuatro viajeros fueron denunciados por infracciones administrativas de contrabando.

En total, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera intervinieron 11.387 cajetillas de tabaco, que quedaron depositadas en las dependencias de Aduanas del aeropuerto de Palma. Las actuaciones se enmarcan en los controles fiscales y de seguridad que ambos cuerpos mantienen de forma habitual en el aeropuerto.