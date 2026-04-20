Detenido en Alcúdia un hombre por cometer cinco robos entre enero y abril del 2026

Agentes de la Guardia Civil frente al cuartel. - GUARDIA CIVIL

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en Alcúdia a un hombre como presunto autor de cinco robos cometidos en el casco antiguo de la localidad entre los meses de enero y abril de 2026.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos se corresponden con el robo en una estación de servicio, una perfumería, dos robos con fuerza, una cafetería y el intento fallido de un segundo establecimiento de perfumes.

La investigación se inició tras la denuncia de un impago en una estación de servicio, donde los agentes identificaron al sospechoso a través de las imágenes de las cámaras de seguridad del local.

Posteriormente, los investigadores comprobaron que se trataba de la misma persona vinculada a otros robos y lo arrestaron. El detenido, un hombre de mediana edad y nacionalidad española, ya ha sido puesto a disposición judicial.