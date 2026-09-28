Detenido un conductor en Campos por transportar varias dosis de droga preparadas para su venta

Sucesos.- Detenido un conductor en Campos por transportar diversas dosis de droga preparadas para su venta - GUARDIA CIVIL

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 37 años por un delito de tráfico de drogas, después de hallar en su vehículo varias dosis de estupefacientes preparados para su venta y distribución.

El Instituto Armado ha explicado este lunes en un comunicado que los hechos ocurrieron durante la tarde noche del pasado sábado 26 de septiembre, mientras patrullas de la Guardia Civil realizaban un punto de verificación de seguridad ciudadana en una de las salidas del municipio. Los agentes dieron el alto a un vehículo cuyo conductor mostró evidentes signos de nerviosismo.

Tras proceder al control y registro del coche, los agentes hallaron una riñonera que contenía en su interior dosis de MDMA, ketamina, cristal y cocaína.

Ante tales indicios, los agentes detuvieron al conductor y aprehendieron las sustancias.