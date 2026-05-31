Detenido un hombre por grabar a dos jóvenes, una de ella menor, y masturbarse en una playa de Palma

Un agente de la Policía Nacional en Playa de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre por, presuntamente, grabar a dos jóvenes, una de ellas menor, y masturbarse en una playa de Palma.

Los hechos ocurrieron este sábado por la tarde, cuando las dos chicas fueron a una playa de la capital balear y vieron que un hombre se les acercó y empezó a usar su móvil durante la hora que estuvo cerca de ellas, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

Al sentirse violentadas, aunque desconocían si había hecho algo, estas se alejaron de la zona. En ese momento, se les acercó una mujer y les contó que el varón había estado masturbándose mientras las grababa con su teléfono móvil.

De igual forma, se acercaron varios bañistas que estaban en el lugar para ayudar a las chicas. El varón huyó rápidamente del lugar al escuchar lo que ocurría pero los testigos dieron aviso al 091.

Al llegar agentes uniformados y de paisano de la Policía Nacional, los allí presentes les contaron lo sucedido y describieron la vestimenta del hombre, por lo que comenzaron a dar batidas por la zona.

Rápidamente, los policías localizaron a un hombre escondido en un arbusto de un parque cercano, con idénticas características a las que habían aportado los testigos y las víctimas. Finalmente, el varón fue detenido por ser el presunto autor de un delito de exhibicionismo.