Detenido un hombre que intentaba introducir 50 placas de hachís en Menorca. - GUARDIA CIVIL

MENORCA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en el puerto de Maó a un hombre de origen ecuatoriano y 29 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

Los hechos se remontan al pasado sábado durante un dispositivo de control establecido por el Destacamento Fiscal y de Fronteras del Instituto Armado en la zona de desembarque de las instalaciones portuarias, coincidiendo con la llegada de un buque procedente de Barcelona.

Tras identificar a una persona e inspeccionar su equipaje, los agentes le incautaron 50 placas de hachís con un peso total de cinco kilos, por lo que se le detuvo fue puesto a disposición de un juzgado.

La investigación sigue abierta por parte del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Maó, sin descartar que en los próximos días se lleven a cabo nuevas detenciones.