Detenido un hombre por robar las llaves de casa a un vecino de Inca con un punzón

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en un control en la carretera. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha arrestado a un hombre de 38 años y de origen magrebí por, presuntamente, robar las llaves de casa y varias pertenencias a un vecino de Inca con un punzón.

En la madrugada de este lunes, un vecino de la localidad presentó una denuncia porque otra persona le había asaltado con este objeto en las proximidades de su domicilio.

En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que, una vez puesta la denuncia, agentes de Inca llevaron a cabo una batida por la localidad, en la que instantes después localizaron a una persona que coincidía con las características del autor del robo.

Tras identificarlo, se comprobó que era la persona denunciada y se le incautaron las llaves sustraídas que portaba entre sus pertenencias, por lo que se procedió a la detención de este hombre como posible autor de un delito de robo con violencia.