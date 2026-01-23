Detenido un hombre por un robo con fuerza en las oficinas de una cadena hotelera de Marratxí - GUARDIA CIVIL

PALMA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil del Puesto Principal de Pont d'Inca ha detenido a un hombre, de 55 años, como presunto autor de un delito de robo con fuerza cometido en las oficinas de una cadena hotelera de Marratxí.

Así lo ha informado la Guardia Civil, este viernes, en una nota de prensa en la que ha explicado que la investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el robo con fuerza en las oficinas de una cadena hotelera de la localidad anteriormente mencionada, donde habrían sustraído material y efectos por valor de 7.000 euros.

Los agentes de la Benemérita iniciaron las correspondientes pesquisas para averiguar la autoría de los hechos y tras la investigación abierta se logró identificar al autor, al cual se le realizaron discretas vigilancias con la finalidad de localizar el lugar donde pudiera ocultar los efectos sustraídos.

Este jueves, 22 de enero, los agentes que estaban realizando una de las vigilancias, observaron que el hombre regresó a las mismas oficinas de la cadena hotelera y accedió nuevamente por la fuerza para cometer otro robo. En ese momento fue detenido 'in fraganti' con herramientas y efectos que portaba.

Este viernes, el detenido ha sido finalmente puesto a disposición de la autoridad judicial competente.