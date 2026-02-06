Detenido en Menorca por obligar a una menor a enviarle fotos y vídeos de carácter sexual - POLICÍA NACIONAL

PALMA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre en Menorca por supuestamente obligar a una menor de 16 de años, que reside en Alicante, a enviarle fotos de carácter sexual y amenazarla con difundirlas.

Los hechos ocurrieron a finales de abril de 2025 cuando el padre de la menor denunció que esta había conocido a un hombre por redes sociales y que le pedía fotos de carácter sexual.

Según ha informado la Jefatura Superior de Baleares, la víctima y el hombre habían intercambiado fotos y vídeos pero, en un momento dado, la menor lo había bloqueado de todas las redes sociales porque el hombre le seguía pidiendo más contenido similar.

Fue en ese momento cuando el hombre comenzó supuestamente a amenazar a la chica, diciéndole que tenía fotos de ella que podía publicar si no le desbloqueaba y mandaba más material.

Agentes de las Policía Nacional en Alicante y en Maó colaboraron en la investigación y localizaron al presunto agresor, que fue detenido en la localidad menorquina el pasado lunes.

Desde la Jefatura Superior recuerdan el peligro de enviar fotos o vídeos de carácter sexual ya que se pierde el control. Así, aconsejan no enviar este tipo de contenido porque las consecuencias pueden ser graves.

Tampoco se deben reenviar estos contenidos, que pueden suponer un delito y amplificar el daño de la víctima al propagar su intimidad por la red.

En caso de que suceda, la Policía advierte de la importancia de decirse a un adulto, denunciar a la persona y, si los contenidos ya se han difundido, es necesario denunciar ante la Agencia de Protección de Datos para que se eliminen.

Igualmente, si se reciben este tipo de fotos o vídeos hay que avisar a la víctima y nunca participar en su difusión.