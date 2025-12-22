Detenido por robar varias botellas de alcohol en un supermercado de Alcúdia y agredir a una dependienta

Archivo - Dos agentes de la Guardia Civil en Mallorca. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre por supuestamente robar varias botellas de alcohol y productos de alimentación de un supermercado de Alcúdia y agredir a una dependienta que le intentó frenar.

Los hechos, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares, tuvieron lugar la tarde de este pasado domingo.

El sospechoso entró en el establecimiento y, tras permanecer en el interior durante unos instantes, cogió varias botellas de alcohol y productos de alimentación y los ocultó debajo de su cazadora.

Al ir a pasar por caja la dependienta, que se había percatado de los hechos, le solicitó que abriera la chaqueta, a lo que el hombre hizo caso omiso. Después la empujó con fuerza y la tiró al suelo, lo que le provocó lesiones en su costado izquierdo y en una mano.

Tras interponer la correspondiente denuncia, los investigadores detuvieron al sospechoso, un hombre de 33 años, origen magrebí y con antecedentes por hechos similares, como supuesto autor de un delito de robo con fuerza.