Un detenido rompe la puerta de una patrulla de la Guardia Civil y se da a la fuga en Mallorca

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espalda. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un detenido que estaba siendo trasladado en una patrulla de la Guardia Civil ha roto la puerta del vehículo a patadas y, aprovechando que los agentes han frenado, se ha dado a la fuga con los grilletes puestos.

El sospechoso, a quien le constan numerosos antecedentes y dos órdenes de arresto, ha sido detenido de nuevo en pocos minutos.

Los hechos, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil, han tenido lugar sobre las 11.00 horas de este viernes en la carretera Ma-510, en el municipio de Llucmajor.

El arrestado estaba siendo trasladado en un vehículo policial cuando ha comenzado a pegar patadas contra una ventana y una puerta, que finalmente ha conseguido fracturar.

El agente que conducía la patrulla ha frenado para ver qué sucedía, momento que el sospechoso ha aprovechado para darse a la fuga pese a llevar las esposas puestas.

La Guardia Civil ha establecido un dispositivo de búsqueda y le han encontrado media hora después en las inmediaciones del lugar.

El hombre, de nacionalidad marroquí, estaba detenido como supuesto autor de un delito de robo. También le constan varios antecedentes y dos órdenes de arresto.