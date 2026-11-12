Detenido tras ser pillado con cocaína y hachís en el interior de su coche en sa Pobla

Archivo - Agentes de la Guardia Civil frente al cuartel. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre al que sorprendieron portando cocaína y hachís en el interior de su coche cuando circulaba por el municipio mallorquín de sa Pobla.

Los hechos, según ha informado la Zona de Baleares de la Guardia Civil, tuvieron lugar sobre las 21.00 horas del pasado lunes.

Varios agentes estaban realizando labores de vigilancia de personas y vehículos cuando dieron el alto a un turismo cuyo conductor presentaba una actitud sospechosa.

En el interior del coche encontraron una bolsa con numerosas dosis de cocaína preparadas para la venta y un trozo de resina de hachís.

El hombre, de 51 años y origen magrebí, fue detenido y puesto a disposición judicial como supuesto autor de un delito contra la salud pública.