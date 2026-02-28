Detenidos dos hombres que llevaban más de 100 gramos de cocaína en un local de Palma

Cocaína incautada en el registro a los hombres detenidos en un local de Palma. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha arrestado a dos hombres en un establecimiento de Palma por, presuntamente, portar entre sus pertenencias más de 100 gramos de cocaína.

Los hechos se produjeron la madrugada de este viernes, cuando varias patrullas hacían un control en este local de la calle Manacor y al entrar vieron a dos hombres que presentaban síntomas de haber consumido sustancias estupefacientes, según ha explicado la Policía Nacional en un comunicado.

Al cachearles, los agentes encontraron que uno de ellos portaba en el bolsillo izquierdo del pantalón una cantidad considerable de cocaína. Asimismo, junto a los hombres, había un calcetín que en su interior tenía aún más gramos de la misma droga.

Un testigo informó a los policías que los dos hombres habían accedido juntos al local y que, desde que estaban allí, no habían parado de consumir.

Al pesar la sustancia estupefaciente, los agentes cotejaron que había más de 100 gramos de cocaína entre lo que se guardaba en el calcetín y lo que se encontró en la ropa de uno de los varones. Por este motivo, los agentes detuvieron a los hombres como presuntos autores de un delito contra la salud pública.