Detienen a cinco hombres en Palma por romper una nevera, un altavoz, sillas y mesas en una pelea de bar

Agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres por, supuestamente, dañar una nevera, un altavoz, sillas y mesas durante una pelea que tuvieron en un bar de Palma.

Los hechos ocurrieron a finales de octubre, cuando una mujer interpuso una denuncia en la Jefatura Superior de Policía porque cinco clientes le habían causado una serie de destrozos en su local durante una pelea.

En una nota de prensa, el cuerpo policial ha explicado que la trifulca se originó cuando los varones empezaron a lanzar botellas de cerveza, en una actitud "desafiante y agresiva", a diferentes partes del establecimiento.

Además, tiraron un altavoz al suelo, rompieron dos ventanas, cuatro sillas, dos ventas y la puerta principal del local, junto con el lanzamiento de botellas a la nevera, lo que provocó daños en la misma.

A partir de ese momento, los agentes de empezaron la investigación para identificar a las personas que, presuntamente, dañaron el negocio de la víctima, puesto que causó una pérdida económica "notoria" a la mujer.

Tras realizar varias pesquisas durante semanas, los policías del Distrito Centro pudieron identificar plenamente a los presuntos autores y, una vez localizados, el pasado lunes procedieron a su detención por ser los presuntos autores de un delito de daños.