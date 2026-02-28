Detienen a un hombre en el Hospital de Manacor tras herirse al intentar cometer un quinto robo en viviendas

Dispositivo conjunto de la Policía Nacional y la Policía Local de Manacor. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Local de Manacor han detenido a un hombre en el Hospital de Manacor por, supuestamente, haberse herido cuando trataba de robar en una vivienda de la localidad y, posteriormente, descubrir que podría haber participado en otros cuatro robos similares.

Los hechos se produjeron el pasado viernes en un domicilio ubicado en una calle céntrica de Manacor, poco después de las 16.30 horas, cuando la Policía Local fue alertada por una vecina, que veía a un varón agazapado y escondido, que intentaba subir a la terraza de una vivienda situada en un primer piso.

En una nota de prensa conjunta, ambos cuerpos han explicado que los agentes de Policía Local solicitaron la colaboración de patrullas de la Policía Nacional par dar batidas conjuntas en la zona en la que se producía el robo y así intentar localizar al individuo.

Al llegar al lugar, los agentes de ambos cuerpos observaron que el sospechoso rompió el cristal de la terraza mencionada, situada a unos cuatro metros de altura, y se adentraba en el domicilio.

El varón, al percatarse de la presencia policial, comenzó su huida a la carrera por los tejados de los edificios cercanos, a los que accedió por una ventana trasera de la vivienda que había fracturado. Los policías observaron varios rastros de sangre que el presunto autor dejó tanto en la ventana, como en la vía pública en su marcha.

Acto seguido, los agentes se coordinaron para seguir los rastros del individuo, así como cortarle las posibles vías de escape y poder interceptarlo.

A partir de ese momento, numerosos testigos y vecinos de la zona, que se encontraban en ese momento en la vía pública, informaban a los agentes del avistamiento de un varón con ropa oscura y la cara ensangrentada.

Dichas indicaciones hicieron pensar a la Policía Nacional y Local que el autor de los hechos se encontraba gravemente herido, por lo que el asaltante podría intentar ser atendido en un centro sanitario por la pérdida de sangre.

Por ello, los agentes contactaron con un centro hospitalario próximo para que, si se presentaba un individuo con heridas graves en la cara, se les avisase inmediatamente. Minutos después se presentó en urgencias del centro un varón que presentaba las características descritas, con una importante herida en la nariz.

El personal sanitario avisó inmediatamente a la Policía y al personarse los agentes en el hospital, procedieron a su detención como presunto autor de un delito de robo con fuerza en casa habitada.

La correspondiente investigación posterior para aclarar los hechos pudo determinar su presunta implicación en, al menos, otros cuatro robos con fuerza en domicilios, cometidos en días próximos a su detención.

De hecho, uno de ellos fue cometido esa misma mañana al escalar a la planta superior de la vivienda y posteriormente forzar el acceso a la misma. Por ello, al varón se le imputaron finalmente cinco posibles delitos de robo con fuerza.