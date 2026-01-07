Detienen a un joven con hachís durante la inspección de un autobús en Crestatx

Pastilla de hachís intervenida a un joven en un autobús en Crestatx. - GUARDIA CIVIL
PALMA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha arrestado a un joven de 18 años porque, supuestamente, llevaba media pastilla de hachís cuando viaja en un autobús en Crestatx.
El pasado lunes, unos guardias civiles registraban un autobús de pasajeros en esta localidad cuando percibieron un fuerte olor a hachís.
En un comunicado, el Instituto Armado ha explicado que por estos motivos hicieron bajar del vehículo a dos de los pasajeros a los que realizaron un registro de sus pertenencias, así como de los asientos que ocupaban.
De este modo, los agentes localizaron junto a uno de ellos la droga, por lo que procedieron a la detención de uno de los jóvenes por un posible delito contra la salud pública.