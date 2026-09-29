Detienen a un ladrón reincidente por llevarse la maleta de una pasajera en el aeropuerto de Palma

202609228533294ccf59fbe589ef378494c1aece.jpg - GUARDIA CIVIL

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años como supuesto autor de un delito de robo con fuerza y otro de hurto, por llevarse la maleta de una pasajera de la zona de llegadas del aeropuerto de Palma hacia los baños públicos, con el fin de forzar la cerradura.

El Instituto Armado ha explicado este martes en un comunicado que el arrestado fue localizado por agentes de la Sección Fiscal de la Guardia Civil tras el aviso de la víctima, una ciudadana alemana de 51 años.

Los hechos tuvieron lugar el pasado lunes por la tarde en la zona de recogida de equipajes, cuando la mujer alertó de que un hombre había entrado al baño con su maleta. Al inspeccionar los aseos, los agentes sorprendieron al sospechoso, quien ya había forzado el cierre del equipaje.

En el momento de la identificación, uno de los guardias civiles reconoció al detenido como el autor de otro hurto cometido el pasado 13 de agosto en el mismo recinto aeroportuario, donde presuntamente se apoderó de dos maletas valoradas en unos 15.000 euros. El arrestado pasará esta tarde a disposición de la Autoridad Judicial en los Juzgados de Palma.