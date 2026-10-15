Detienen al sospechoso de incendiar una caravana en Son Hugo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón de unos 30 años en relación al incendio de una caravana y que afectó a otros dos vehículos este miércoles en el aparcamiento de Son Hugo, en Palma.

El Grupo de Atracos, tras realizar varias gestiones, identificó al presunto autor y lo detuvo a última hora de la tarde.

La Policía ha informado de que los hechos siguen bajo investigación y, en este momento, se están llevando a cabo varias diligencias para esclarecer completamente los hechos.

Cabe recordar que el fuego se inició poco antes de las 13.00 horas y su origen fue una bombona de butano, motivo por el cual el Ayuntamiento de Palma ya ha ordenado la retirada inmediata de las bombonas de butano y cualquier otro tipo de material inflamable del exterior.

Fuentes policiales explicaron que varios testigos afirmaron haber visto a personas en el lugar poco antes de iniciarse las llamas.

Las llamas comenzaron en una caravana aparcada y se extendieron entre al menos dos vehículos más, aunque sin producir daños personales.

Los Servicios Sociales municipales han atendido a todas las personas afectadas y les han ofrecido recursos disponibles en la cartera municipal de servicios. De ellas, cuatro personas han solicitado alojamiento.