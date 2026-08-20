Dos detenidos por vender cocaína, hachís, marihuana y medicamentos desde una vivienda de Son Gotleu

Los dos detenidos, ingresando en un furgón de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres por supuestamente vender cocaína, hachís, marihuana y medicamentos desde una vivienda del barrio de Son Gotleu (Palma).

Los hechos, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares, se remontan a la madrugada del miércoles, cuando una patrulla observó un importante trasiego en las inmediaciones de un inmueble en el que sospechaban que se podía estar traficando con sustancias estupefacientes.

Los agentes accedieron al edificio y localizaron a varias personas en su interior, entre ellos a los dos supuestos responsables del punto de venta, quienes se encontraban tras un mostrador custodiando el dinero y manipulando la droga.

En ese momento los policías presenciaron una transacción de los dos hombres a un comprador que había adquirido un envoltorio tipo papelina de cocaína, que fue intervenido. En el lugar había cartelería publicitando diversas sustancias estupefacientes, algunas incluso con el precio.

En el inmueble se identificaron a supuestos compradores, entre ellas dos personas que fueron sorprendidas en una estancia habilitada para el consumo de drogas. A una le constan dos reclamaciones judiciales, por lo que fue detenida.

Durante la intervención los agentes intervinieron más de 200 gramos de cocaína y cocaína base, 113 dosis individualizadas de hachís preparadas para su venta y 102 de marihuana, diferentes medicamentos.

También localizaron dinero en efectivo y numerosos útiles para la venta y distribución de la droga como básculas, así como una libreta manuscrita con anotaciones de contabilidad.

Los dos supuestos responsables del punto de venta, ambos de nacionalidad española, fueron detenidos como autores de un delito de tráfico de drogas.