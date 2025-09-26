Envían a prisión a los autores de varios robos cometidos en viviendas de distintos puntos de Mallorca. - GUARDIA CIVIL

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, cuatro españolas y una marroquí, tres de las cuales ya han ingreso en prisión, por su presunta implicación en una serie de robos en viviendas perpetrados en varios municipios de Mallorca.

Ha sido en el marco de la operación denominada Espartbal y los apresados están acusados de delitos de robos con fuerza en interior de viviendas, delito de pertenencia a grupo criminal y delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

La Benemérita, según han indicado en nota de prensa, inició una investigación el pasado mes de mayo, cuando los autores habrían realizado un robo con fuerza en interior de una vivienda de la localidad de Esporles, donde se apoderaron de efectos y escopetas.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes concluyeron que otros robos cometidos en los meses de mayo y junio en viviendas de Esporles, Inca, Algaida, Llucmajor, Son Servera y Manacor, estarían relacionados con los mismos autores.

Igualmente descubrieron que los ahora detenidos realizaban vigilancias previas a los domicilios, para posteriormente en horario de mañana realizar los robos, aprovechando que los propietarios abandonaban sus viviendas para dirigirse a sus puestos de trabajo.

Fruto de una minuciosa investigación, el pasado miércoles 17 de septiembre se iniciaba la fase de explotación de la operación. Aquel día se hicieron cuatro entradas y registros en domicilios de Palma y Campos, que se saldaron con la detención de cinco personas de este grupo criminal.

Se intervinieron cuatro escopetas, seis carabinas y cuatro pistolas de aire comprimido, así como placas policiales sustraídas, joyas, relojes y efectos electrónicos, de los cuales se han realizado diversas entregas a sus legítimos propietarios.

El pasado día viernes fueron presentados ante la Autoridad Judicial, que decretó prisión para tres de los autores.