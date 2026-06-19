El Govern descarta que puedan existir casos como el de Bestard entre sus consellers: "No es una práctica habitual"

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha descartado que puedan existir casos como el del vicepresidente segundo del Consell de Mallorca, Pedro Bestard (Vox), entre los consellers autonómicos.

"No es una práctica habitual en el Govern por parte de los consellers", ha asegurado al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes.

Del informe técnico elaborado por el Consell de Mallorca se desprende que Bestard hizo un uso exclusivo de tres vehículos oficiales aunque no hay ningún "instrumento jurídico, instrucción interna o acto administrativo" que se lo permita, aunque tampoco que se lo impida.

La conclusión que sacaron el secretario general y la interventora de la institución fue que aunque la conducta "no es apropiada" no se puede determinar de forma categórica que haya hecho un "uso indebido" de los coches.

El Consell de Mallorca ha decidido cerrar el caso con la redacción de una instrucción que regule el uso de los vehículos oficiales, aunque no adoptará ninguna medida contra Bestard.

Costa ha defendido la decisión de la institución insular alegando que está basada en los informes internos elaborados para tratar de esclarecer el caso.

"Respetamos la decisión final (...). En el Consell de Mallorca no había una regulación específica en el uso de coches y el presidente ha dicho que la habrá en el futiro", ha incidido.

El portavoz no ha querido responder a la pregunta de cuánto duraría un conseller del Govern si hubiera mantenido la actitud "no apropiada" de Bestard. "Me plantean una circunstancia que no ha ocurrido", se ha limitado a decir.

Costa, quien también es vicepresidente primero del Ejecutivo autonómico y por lo tanto tiene un cargo similar al de Bestard, ha negado que él haga ese tipo de uso de los vehículos oficiales de su departamento.

"No, hagan ustedes sus valoraciones. De hecho, algunos saben cuál es mi medio de transporte para ir de mi casa a la Conselleria, aunque no lo manifestaré", ha dicho entre risas.

Tampoco ha querido abordar si el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, hubiese podido cesar a Bestard sin que eso influyera en la estabilidad de su equipo de gobierno, dentro del cual también está Vox.

Costa se ha limitado a recordar que los de Santiago Abascal son el "socio prioritario" del PP y a confiar en que contarán con su apoyo para sacar adelante la ley de costas o la agraria, que próximamente llegarán al Parlament.