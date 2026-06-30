1100604.1.260.149.20260630135948 Hallan 16 kilos de cocaína ocultos en un coche que llegó en un buque a Alcúdia desde Barcelona. - GUARDIA CIVIL

PALMA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han incautado en el puerto de Alcudia 16 kilos de cocaína oculta en un doble fondo de un vehículo que viajaba en el buque de la línea regular entre Barcelona y Alcúdia.

El conductor ha resultado detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, según han informado en un comunicado.

En el marco de la denominada operación 'Tebal' se realizaron en la mañana del pasado domingo de forma intensiva y aleatoria controles de verificación fiscal dentro del recinto aduanero con ocasión del desembarque del buque de línea regular con trayecto Barcelona-Alcúdia, en el muelle comercial.

Una vez atracado el buque, se llevó a cabo la verificación e inspección de los vehículos que iban descendiendo. En ese momento, se inició la inspección por el exterior y el interior de un vehículo por parte de los investigadores y un perro detector de drogas.

Ya en el interior, el agente canino mostró un marcado interés en una zona determinada del vehículo y los agentes realizaron un reconocimiento manual. Oculto en un doble fondo, los agentes hallaron 16 tabletas con diferentes logos. Además, se confiscaron 2.788 euros.

Los agentes comprobaron la sustancia mediante detectores químicos, con resultado positivo en cocaína. Por ello, los investigadores detuvieron al conductor del vehículo, de origen marroquí, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, que ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente.

La operación ha sido desarrollada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Baleares y agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil (Udaiff) del puerto de Palma, y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic) auxiliados de un guía canino.