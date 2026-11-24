1136383.1.260.149.20261124130956 Los medios aéreos se retiran de Formentor y las brigadas terrestres perimetran la zona y detectan focos. - @AGRICULTURAGOIB

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los medios aéreos se han retirado de las labores de extinción del incendio declarado en la península de Formentor el pasado domingo y las brigadas terrestres vigilan ahora los focos y trabajan para perimetrar el área afectada, que se espera que supere las actuales más de 260 hectáreas quemadas, según ha explicado este martes en declaraciones a los medios el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

El conseller, que ha hablado de "tranquilidad", ha indicado que ahora son los efectivos de tierra los que recorren la zona afectada y detectan los pequeños focos que, por un cambio de tiempo, podrían reactivarse, antes de poder pasar, tras la fase de estabilización anunciada a primera hora de este martes, a la situación de incendio controlado.

Sobre este asunto, Simonet se ha mostrado partidario de "no arriesgarse" a la hora de avanzar cuando el incendio podría darse por controlado. "No me voy a arriesgar a dar un paso sin que los técnicos me lo digan", ha añadido. Tampoco ha querido avanzar en las posibles causas del fuego, a la espera de lo que digan los informes oficiales.

Respecto a la superficie afectada, el responsable de Agricultura ha explicado que la cifra que se maneja sigue siendo la de unas 265 hectáreas aunque, ha advertido, "podrían ser más". En los próximos días, ha indicado, se podrá constatar cuál ha sido la superficie finalmente quemada y las especies calcinadas.