Intervienen en el aeropuerto de Eivissa 2.100 cajetillas de tabaco de contrabando. - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Eivissa, en una acción conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han incautado de 2.100 cajetillas de tabaco de contrabando y a la confección de la correspondiente acta de infracción de contrabando contra un varón de 31 años procedente de Europa del este.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos se desarrollaron en la mañana del pasado 5 de agosto durante los controles rutinarios de verificación fiscal que se realizan a los pasajeros en la terminal de llegadas.

Los agentes vieron a este varón, cuya actitud y nerviosismo al recoger su equipaje despertaron las sospechas de los efectivos.

Ante esta actitud, la Guardia Civil, junto a agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera Aduanas, interceptó al varón cuando trataba de abandonar la terminal.

El viajero procedente de un vuelo de Madrid con origen previo en Estambul respondió a las preguntas de los agentes de forma nerviosa y con evasivas, por lo que fue trasladado a las dependencias de la aduana del aeropuerto para realizar una inspección exhaustiva de sus pertenencias.

Tras someter sus dos maletas facturadas y la mochila que portaba a una inspección por escáner y a una posterior apertura manual, se hallaron en su interior 2.100 cajetillas de tabaco, cuyo valor de mercado asciende a 12.600 euros.

Analizado el género intervenido, los agentes comprobaron que carecía de los precintos fiscales obligatorios.

Debido a que la cantidad excedía notablemente los límites legales permitidos para el uso personal, incautaron la totalidad de la mercancía y a la emisión de la correspondiente denuncia de contrabando, la cual puede conllevar multas que superan el triple del valor del tabaco intervenido.