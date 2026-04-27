Intervienen más de 1.000 comprimidos de viagra en el aeropuerto de Palma traídos desde República Dominicana

Agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria con la mercancía incautada. - GUARCIA CIVIL Y AGENCIA TRIBUTARIA

PALMA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha incautado 1.144 comprimidos de Sildenafil --medicamento conocido como viagra-- en el aeropuerto de Palma de Mallorca.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 16 de abril, durante un control rutinario de pasajeros en un vuelo procedente de Santo Domingo (República Dominicana) con escala en Madrid.

En una nota de prensa, la Benemérita y la Agencia Tributaria han indicado que, tras identificar a un pasajero de 47 años, los agentes procedieron a la inspección de su equipaje mediante el escáner de rayos X.

Al observar imágenes sospechosas, se realizó una apertura manual de la maleta, donde localizaron seis cajas rotuladas como 'Sildenafil Citrato 100 mg', que contenían un total de 1.144 pastillas de este fármaco.

Durante la comprobación administrativa, los agentes constataron que el pasajero carecía de la documentación necesaria que acreditara la tenencia legal o la introducción reglamentaria de dicho fármaco en el territorio de la Unión Europea. Como consecuencia, se procedió a la intervención total de la mercancía y se levantó un acta de infracción administrativa a la Ley de Contrabando.