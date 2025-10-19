El juez envía a prisión al detenido por apuñalar a su mujer en Alcúdia

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado de Inca ha decretado el ingreso en prisión provisional del hombre detenido tras apuñalar a su mujer en Alcúdia, han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la investigación.

El hombre, arrestado el pasado viernes, ha sido conducido por la Guardia Civil hasta los juzgados de Inca a lo largo de la mañana de este domingo para pasar ante el juez.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 07.20 horas del viernes en el municipio del norte de Mallorca. El sospechoso agredió en el cuello a su mujer con un cuchillo de cocina y fue detenido poco después por la Policía Local, que posteriormente lo entregó a la Guardia Civil.

La víctima fue trasladada al Hospital de Inca, donde fue intervenida de las heridas sufridas. Posteriormente fue trasladada al Hospital Universitario de Son Espases, donde el sábado permanecía estable dentro de la gravedad.