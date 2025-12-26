Lo más destacado del 2025 en Baleares: la crisis migratoria y las inundaciones en Ibiza. - EUROPA PRESS

PALMA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

La crisis migratoria y la consolidación de la ruta desde Argelia han marcado la actualidad del archipiélago de este 2025. Se han pulverizado todos los récords de llegadas de pateras y la cuestión ha tensionado las relaciones entre los gobiernos central y autonómico a cuenta de la respuesta a la emergencia.

El año que ahora despedimos ha estado igualmente marcado por las inundaciones que asolaron Ibiza entre finales de septiembre y principios de octubre y que, aunque no hubo que lamentar daños personales, dejaron más de 200 incidencias registradas y numerosos comercios y familias afectadas.

En política, el acuerdo suscrito por PP y Vox para aprobar los presupuestos en verano ha servido de poco a la hora de calmar las accidentadas relaciones entre los socios de investidura que, sin embargo, cierran el año convalidando juntos en el Parlament el decreto de aceleración de proyectos estratégicos.

También ha sido noticia la macrooperación policial Manso-EnroqueBal contra el blanqueo, la muerte del expresidente del Govern Francesc Antich, las dos primeras condenas a prisión permanente revisable en Baleares, y el asesinato machista de Puigpunyent.

EMERGENCIA MIGRATORIA

A punto de acabar el 2025, Baleares ya ha recibido a más de 7.000 personas migrantes a bordo de más de unas 380 pateras --lejos de las cifras del año anterior de 5.815 personas y 330 pateras al cierre de 2024--, y elevando la cuestión migratoria a caballo de batalla entre los gobiernos central y autonómico a cuenta del control de fronteras y el reparto de recursos para atender a los menores no acompañados.

Sobre el primero, el despliegue de medios de la Agencia Europea de Control de Fronteras y Costas (Frontex) en Baleares suscitó este año una escalada de acusaciones entre mandatarios.

Tras reclamar, incluso "suplicar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en varias ocasiones la presidenta del Govern, Marga Prohens, un despliegue efectivo de los medios de la agencia en el archipiélago, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, aseguró a mediados de octubre que Frontex vigilaba la ruta argelina hacia el archipiélago desde febrero.

Pocos días después, un portavoz de la agencia manifestó que España nunca había pedido la intervención de Frontex, lo que fue calificado como un desmentido por Prohens, que pedía el cese de Rodríguez.

El propio delegado del Gobierno reveló más tarde una carta del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la que comunicaba al Ejecutivo autonómico que desde el 19 de febrero de este año aviones de Frontex vigilan en tiempo real el mar balear.

MENORES MIGRANTES

La segunda gran cuestión, siempre dentro de la emergencia migratoria, que ha enfrentado a los gobiernos de Marga Prohens y Pedro Sánchez, ha sido el reparto de recursos para la atención a las personas que llegan al archipiélago, especialmente a los menores migrantes no acompañados.

La problemática ha llegado a los tribunales con la interposición de recursos por parte del Govern contra el reparto de menores. El último este mismo mes. Baleares ha basado siempre su respuesta en la falta de la capacidad de las instituciones competentes en la materia. "No es una cuestión de solidaridad, sino de capacidad", han repetido.

INUNDACIONES EN IBIZA

Entre los días 29 de septiembre y 15 de octubre de 2025 la isla de Ibiza sufrió los efectos combinados de la dana Alice y del antiguo huracán Gabrielle que provocaron fuertes lluvias, inundaciones y cortes de carreteras.

Aunque no hubo que lamentar daños personas de consideración, los sucesivos episodios de fuerntes lluvias se saldaron con más de 200 incidencias registradas y numerosos comercios y familias afectadas.

PP Y VOX: LAS IDAS Y VENIDAS LOS SOCIOS

En clave política, el año comenzó con la muerte del expresidente del Govern Francesc Antich -a lo largo del año han muerto también el que fuera presidente del Consell de Ibiza y Formentera Pere Palau y el exsenador y exvicepresidente del Govern Pere Sampol- y termina con la convalidación del decreto de aceleración de proyectos estratégicos rebajado a petición de Vox respecto a las pretensiones iniciales del Govern.

Por el camino, lo que el líder de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, calificó como relación "pimpinélica" entre PP y Vox ha condicionado la actividad política y parlamentaria.

Los socios de investidura han logrado sacar adelante el decreto de contención turística --sin la parte fiscal, por exigencia de Vox--, la ley de proyectos residenciales estratégicos--tampoco exenta esta cuestión de una polémica con Vox a cuenta de la posibilidad de urbanizar en las áreas de transición---, y una flexibilización del requisito de catalán en la función pública. La buena sintonía culminó con la aprobación de los Presupuestos autonómicos el 9 de julio, tras una prórroga de medio año.

Sin embargo, tras la pausa veraniega y cuando parecía que las relaciones se habían restablecido, Vox presentó una reforma educativa para garantizar la vehicularidad del castellano que el PP rechazó de plano desde el primer momento. De nuevo, los reproches entre socios.

Las relaciones se dieron por rotas, a pesar de una tregua para liquidar la ley de memoria democrática, el día que Vox tumbó el techo de gasto obligando, otra vez, a una nueva prórroga presupuestaria. El Govern, sin embargo, no tira la toalla y garantiza que "cuando se den las condiciones" tratará de negociar unas nuevas cuentas.

A caballo entre la política y los tribunales, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, sigue a la espera de fecha para el juicio por delito de odio por romper las fotos de Aurora Picornell.

TONELADAS DE DROGA Y COCHES BALIZADOS

Otro de los grandes asuntos que sacudió este año la actualidad del archipiélago fue la conocida como operación Manso-EnroqueBal, desarrollada por la Policía Nacional y la Guardia Civil y que explotó en verano con el arresto de una decena de personas, entre ellas, el líder de los United Tribuns, Stefan Milojevic, el abogado Gonzalo Márquez, y el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales.

Los dos cuerpos policiales hicieron balance de la operación a principios de noviembre: 76 arrestos, la intervención de 1,54 millones de euros y varias toneladas de droga.

Siguiendo en sucesos y tribunales, Baleares ha anotado este año sus dos primeras condenas a prisión permanente revisable. La primera de la historia del archipiélago fue para el asesino confeso de su mujer embarazada y su hijo de siete años en Sa Pobla (Mallorca) en mayo de 2021. La segunda, más reciente, para la acusada del incendio mortal de ses Païsses, en Ibiza, donde perdió la vida un anciano impedido de 77 años en agosto de 2023.

Además, el juicio por la muerte de un bebé tras ser arrojado a un contenedor en Porto Cristo tendrá que repetirse después de que fuera anulado por las dudas en relación a la titulación de un perito.

Desgraciadamente, Baleares ha vuelto a ser golpeada por la cara más cruda de la violencia machista. El 19 de marzo en Puigpunyent, un hombre de 82 años mató de un disparo a su mujer, de 79, y luego se intentó suicidar. Falleció meses después.

El 23 de mayo de 2025 se cumplió un año del derrumbe del Medusa Beach en Playa de Palma, el siniestro en el que perdieron la vida cuatro personas. Más de un año y medio después, el propietario dijo en los juzgados que desconocía que hubiera irregularidades y consignó 250.000 euros para las familias de los perjudicados. Este mes de diciembre también se conoció la sentencia del caso Lujo Casa, la mayor estafa inmobiliaria en la historia de Baleares: 28 años de cárcel para los cabecillas.

En materia turística, la subida del ITS y otras medidas anunciadas tendrán que esperar a la espera de pasar por la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad, el órgano cuya segunda fase acaba de arrancar con propuestas como un hotel escuela o medidas para convertir fijos discontinuos en fijos en temporada baja.