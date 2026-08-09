MÉS reclama transparencia en la gestión de Costas y pide acceso a todos los expedientes de la legislatura

Archivo - La diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon en un pleno del Parlament- MÉS PER MALLORCA - Archivo

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

MÉS per Mallorca ha expresado este domingo su "máxima preocupación" ante informaciones que relacionan el cese de la ya exdirectora general de Costas, María Joaquina Ferrer, con su negativa a conceder autorizaciones y concesiones irregulares, y han reclamado conocer todos los expedientes tramitados por la Dirección General desde el inicio de la legislatura para aclarar si la gestión de las concesiones y autorizaciones sobre el dominio público marítimo-terrestre se ha hecho con todas las garantías.

En un comunicado, los ecosoberanistas han señalado que, a su juicio, el cese ocurrido en medio de informaciones sobre presuntas presiones políticas y empresariales vinculadas a la gestión de concesiones, obliga el Ejecutivo autonómico a dar explicaciones claras y completas.

"Este episodio pone seriamente en entredicho las decisiones sobre nuestra costa y nuestro litoral y si las motivaciones para autorizar son las presiones de algunos empresarios", ha apuntado la diputada Maria Ramon.

Según Ramon, "esta polémica surge en plena oleada de privatización de la costa y favorecimiento a determinados empresarios para explotar un bien que es de todos".

Por este motivo, la formación ha reclamado al Govern cuáles han sido los motivos concretos que han justificado el cese y que aclare si esta decisión tiene relación con discrepancias sobre la tramitación de expedientes o con las informaciones aparecidas estos días.

Para MÉS, los hechos aparecidos en prensa son "muy graves" y apuntan directamente al tráfico de influencias, motivo por el cual requieren una explicación urgente del conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

"El conseller lleva toda la legislatura de polémica en polémica y siempre por cuestiones similares: la sospecha de que los intereses particulares pasan sobre el interés general", ha señalado Ramon.

Los ecosoberanistas han recordado que siempre han defendido que la gestión del litoral se haga desde las Islas, pero han advertido que este autogobierno solo tiene sentido si se traduce en una administración más transparente, más rigurosa y que vele por el interés general.

"El traspaso de Costas no puede servir para que aumenten las sospechas sobre posibles injerencias empresariales o tratos de favor. Tiene que servir para que las decisiones sean en favor de los residentes y no de algunos empresarios", ha añadido Maria Ramon.

Por eso, la formación ha avanzado que estudiará toda la documentación que reciba para verificar que los expedientes se han tramitado conforme a la normativa y sin interferencias indebidas.

"La mejor manera de acabar con cualquier sospecha es poner toda la documentación a disposición del Parlament. Si todo se ha hecho correctamente, el Govern no tendría que tener ningún inconveniente a facilitarla", ha apuntado la diputada.

MÉS per Mallorca ha avisado de que si del análisis de los expedientes se desprenden indicios de irregularidades o ilegalidades, acudirá a la justicia para exigir las responsabilidades que se puedan derivar.

"El litoral es un patrimonio colectivo. En un momento en que los isleños estamos perdiendo nuestra casa, el Govern no puede anteponer los intereses particulares a los de toda la ciudadanía y mucho menos por presiones de algunos empresarios. La ciudadanía merece total transparencia y un Ejecutivo que mire por los residentes", ha concluido Ramon.