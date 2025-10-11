Inundaciones en Ibiza del 11 de octubre de 2025. - Ayuntamiento de Ibiza

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las islas de Ibiza y Formentera han vuelto a sufrir fuertes lluvias durante la jornada de este sábado, solo 11 días después de las históricas inundaciones que tuvieron lugar el pasado 30 de septiembre en la mayor de las Pitiusas y que afectaron principalmente a los municipios de Ibiza, Sant Josep y Santa Eulària provocando que estas localidades solicitaran al Gobierno central la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.

Los ciudadanos de ambas islas -así como los de las zonas del Llevant, norte y nordeste de Mallorca- han vuelto este sábado a recibir un mensaje de Es-Alert en el que se les pedía "máxima precaución" en este nuevo episodio de lluvias a raíz de la dana Alice y han vuelto a sufrir las consecuencias de las lluvias torrenciales que han inundado calles y carreteras. Asimismo, la tormenta eléctrica ha provocado cortes en el suministro eléctrico ya que un relámpago ha cortado una línea eléctrica y esto ha provocado que 576 contadores en Formentera, 272 en Menorca, 27 en Ibiza y ocho en Mallorca se hayan quedado sin servicio.

La situación, según ha relatado esta noche el director general de Emergencias de Baleares, Pablo Gárriz, ha empeorado durante esta tarde, principalmente en Formentera, que ha sufrido intensas lluvias, así como las mismas zonas de Ibiza que ya estuvieron afectadas hace semana y media, donde la descarga de agua ha acabado generando "un patrón de inundación", ha relatado.

Por todo ello, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha vuelto a activarse en Ibiza y se prevé que alrededor de las 05.00 horas de este domingo lleguen efectivos desde Valencia, así como desde Mallorca, para trabajar en las zonas afectadas por las fuertes lluvias. Está previsto que den apoyo en las tareas de vaciado de agua en la mayor de las Pitiusas pero tampoco se descarta que tengan que trasladarse a Formentera.

Este domingo a las 09.00 horas se volverá a reunir el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal para analizar la situación y seguir trabajando con la última información, después de estar esta noche pendiente de la evolución de las precipitaciones, ha informado la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien precisamente ha anulado un viaje a Madrid para poder seguir la evolución de la dana.

Los servicios de Emergencias recomiendan a los ciudadanos de Baleares máxima prudencia, colaboración con los servicios de Emergencias, que estén informados, y que, ante cualquier incidente, lo trasladen al 112.