Prisión para cinco de los diez detenidos en la operación antidroga en Manacor

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PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un juzgado ha decretado el ingreso en prisión provisional de cinco de los diez detenidos por supuestamente formar parte de un grupo dedicado al tráfico de drogas en Manacor, en concreto de cocaína y marihuana.

La Policía Nacional detuvo a un total de diez personas en el operativo, que pasaron a disposición judicial este sábado, según ha informado el cuerpo policial.

Los agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de la Policía Nacional de Manacor llevaron a cabo una investigación -llamada Operación Brooks- relacionada en con el tráfico de drogas en el municipio.

En concreto, los investigadores se centraron meses atrás en un presunto grupo criminal que comercializaba, especialmente, cocaína y marihuana en el municipio.

Una vez con toda la información, se estableció un operativo policial, sobre las 05.30 horas del jueves, en el que se accedió a tres domicilios de manera simultánea. Algunas de estas viviendas servían como puntos de venta o de almacenamiento o, simplemente, era donde habitaban algunos de los presuntos autores. En total, se llevaron a cabo seis registros.

En estos, se intervinieron un kilo de cogollos de marihuana, más de 27.500 euros en efectivo, joyas y útiles para la venta y distribución de sustancias estupefacientes, como una báscula de grandes dimensiones y cinco pequeñas de precisión.

También se incautaron más de 40 gramos de cocaína. Según los investigadores, los presuntos autores se abastecían de 50 gramos cada día, ya que era la venta estimada diaria.

De la misma manera, en uno de los domicilios se encontró una plantación 'indoor' de marihuana y, cerca de las viviendas, otras dos plantaciones. Entre las tres, se localizaron 550 plantas.

Una puerta de los domicilios registrados era acorazada, por lo que se precisó de los policías nacionales pertenecientes al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, desplazados desde la Península.