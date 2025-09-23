A prisión por un robo uno de los implicados en la fuga de un control en Capdepera en mayo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Pont d'Inca ha detenido a un joven de 19 años por un robo y que ha resultado ser uno de los implicados en una fuga de un control en Capdepera ocurrida en mayo.

Según ha indicado la Benemérita en nota de prensa, los hechos se remontan a la tarde del pasado sábado, cuando una vecina de Pont d'Inca presenció como dos jóvenes vestidos de negro y con pasamontañas, habían accedido a una vivienda saltando el vallado de esta y que al verse sorprendidos huyeron.

Tras lo sucedido, agentes del Área de Investigación de la Guardia Civil iniciaron las gestiones oportunas para la localización de los dos autores.

En el transcurso de la investigación, relacionaron a los dos autores con un vehículo que había sido robado días antes en el aeropuerto de Palma.

Como resultado de las pesquisas, los guardias civiles localizaron el vehículo utilizado en el ilícito en una calle de la ciudad de Palma y al inspeccionarlo, sorprendieron durmiendo en su interior a uno de los autores, que se resistió a la detención de manera muy agresiva.

Tras comprobar su identidad, resultó ser un individuo peligroso y conocido por la Benemérita por haber protagonizado numerosos robos, además de ser uno de los sospechosos relacionado con la fuga de un control policial en la localidad de Capdepera el pasado 18 de mayo, por lo que le constaba una requisitoria de búsqueda, detención y personación en sede judicial.

En el interior del vehículo, los agentes localizaron pasamontañas, guantes y prismáticos entre otros efectos empleados en los robos. Tras pasar a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión. La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones.