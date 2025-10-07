PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha protagonizado este martes la primera jornada del segundo Debate de Política General de la legislatura con una intervención cercana a los 90 minutos y fijando el reto demográfico como una de las problemáticas más acuciantes, constatado ya el hecho de que Baleares ha llegado al límite tanto en número de visitantes como de personas migrantes que llegan en situación irregular.

Prohens ha reivindicado durante su discurso, al que seguirán este miércoles las réplicas de la oposición, las medidas impulsadas en la primera parte de la legislatura --con el 90 por ciento de su programa puesto en marcha, según ha destacado-- al tiempo que ha lanzado anuncios en materia de vivienda, contención turística, la crisis migratoria y la atención sociosanitaria.

Según ha destacado, el reto demográfico es una cuestión transversal que exige "mirada larga" y un debate "inaplazable" por su impacto en el conjunto de la realidad del archipiélago.

"No podemos abordar las necesidades de nuestros servicios, la situación de los recursos o las políticas de vivienda, si no encaramos el crecimiento poblacional que han sufrido y al que se enfrentan nuestras islas: si no lo hacemos, todo aquello que hagamos corre el riesgo de acabar diluido en esfuerzos estériles", ha apuntado.

Repasamos a continuación los principales anuncios acompañados de las frases más destacadas del discurso de la presidenta Prohens en el primer día del debate en la Cámara autonómica.

INMIGRACIÓN

Prohens se ha detenido en esta cuestión más que en otras temáticas que han formado parte de su discurso y ha anunciado su intención de, si cuenta con el apoyo parlamentario, necesario, endurecer el acceso a prestaciones como la Renta Social Garantizada, ampliando a tres años el mínimo de residencia legal.

"No podemos permitir que haya quien venga aquí con el único propósito de abusar de nuestras ayudas y prestaciones públicas como único medio de vida y mucho menos que puedan suponer un efecto llamada", ha defendido.

La presidenta también se ha referido a la cuestión migratoria cuando ha hablado del reto demográfico. "La inmigración sólo es sostenible si se vincula a la aportación real", ha apuntado.

VIVIENDA "PARA LA GENTE DE AQUÍ"

La crisis de la vivienda también ha estado presente en gran parte de su discurso, con algunos anuncios en esta materia, entre los que destacan una nueva convocatoria de ayudas de hasta 10.000 euros para la compra de la primera vivienda destinada a menores de 40 años con un mínimo de cinco años de residencia en Baleares, así como elevar el límite de precios de las viviendas bonificadas de 270.000 a 378.000 euros por la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menos de 30 años en su primera vivienda.

Prohens ha insistido, con frases como ésta, en que los principales destinatarios de las políticas de vivienda son los residentes en Baleares: "La vivienda que falta tiene que ser, sí o sí, asequible y, sí o sí, para la gente de aquí".

"Vivienda para la gente de aquí. Cuando hace un año anuncié que pasaríamos a exigir cinco años mínimos de residencia para el acceso a la vivienda asequible, una diputada de la izquierda me llamó racista. Hoy no se puede concebir la política de vivienda sin que la vivienda sea para la gente de aquí", ha reiterado.

LENGUA Y EDUCACIÓN

La cuestión lingüística y el enésimo desencuentro con Vox en relación a la vehicularidad del castellano, también ha formado parte de la intervención de la líder del Ejecutivo, que se ha comprometido con esta medida, pero con un mensaje a los que fueron sus socios de investidura: "No se tiene que confundir eso [la vehicularidad del castellano] con dar pasos atrás en la protección de nuestra lengua y sus modalidades. Hay líneas que no sobrepasaremos nunca".

También en materia educativa, el próximo curso Baleares implantará el Bachillerato de Excelencia.

CONTENCIÓN TURÍSTICA Y LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO

El discurso de Marga Prohens no ha estado exento de anuncios en materia de contención turística con especial protagonismo a la limitación de la llegada de cruceros. El Govern, ha explicado, trabaja en la renovación del memorándum para seguir limitanto la llegada de cruceros al puerto de Palma, pero quiere ir más allá y rebajar el cómputo semanal de cruceristas.

Prohens también ha hecho una reivindicación de la lucha contra el intrusismo y ha anunciado la constitución de una Mesa autonómica para combatir el intrusismo: "Nuestros transportistas, taxistas y servicios reglados de transporte no tienen que sufrir la competencia desleal del transporte pirata. Nuestros comerciantes no tienen que tener la competencia desleal del top manta. Nuestra oferta de ocio no tiene que competir con fiestas ilegales, que además rompen la convivencia".

Según la presidenta, en dos años de legislatura, ya se está viendo un cambio de tendencia en los flujos turísticos: "Estamos ya en una tendencia clara de contención de la oferta y de la demanda turística".

SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

También ha habido anuncios en materia de salud y servicios sociales. Así, este jueves se presentará el Plan Estratégico de Salud Mental y la semana que viene arrancará el Programa de Atención Psicológica en Atención Primaria con la incorporación de 16 nuevos psicólogos en los centros de salud.

La presidenta también ha anunciado un plan de choque para reducir las listas de espera de valoración de la dependencia y discapacidad dotado con 17,5 millones de euros.

AGRICULTURA, ENERGÍA E INNOVACIÓN

Marga Prohens ha avanzado que en los próximos días se presentará a exposición pública la futura Ley Agraria, consensuada con el sector. En materia de sector primario, por otra parte, Prohens ha tenido palabras para lo que ha considerado el "engaño" de Agama para la declaración como proyecto estratégico. "No se ha cumplido y no quedará impune", ha dicho.

El Govern, ha añadido en materia de energía, presentará de manera inminente el Atlas Energético, un documento que identificará todas las cubiertas disponibles para el desarrollo de la energía fotovoltaica.

Por otra parte, Baleares invertirá 240 millones de euros en el impulso de la innovación tanto en el sector privado como en la Administración pública.

En materia de empleo, se impulsará una reforma de los mecanismos para favorecer la ocupación y garantizar una gestión más responsable de las prestaciones sociales. En este sentido, el SOIB ha revisado los protocolos para emitir certificados de insuficiencia con un procedimiento más riguroso, exigiendo la obligación de inscribirse a ofertas de trabajo.

INUNDACIONES EN IBIZA

Prohens ha comenzado su discurso con un recuerdo a los afectados por las inundaciones de la pasada semana en Ibiza y lanzando un alerta en relación al cambio climático: "Los fenómenos meteorológicos adversos de intensidad son cada vez más frecuentes y cada vez más violentos. I no lo podemos evitar, pero sí estar preparados".