Prohens: "No es raro que los del nuevo 15M griten gobierno progresista, hipócrita y rentista"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en el pleno del Parlament.
Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: martes, 29 septiembre 2026 12:17
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   PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este martes que "no es raro que los del nuevo 15M griten gobierno progresista, hipócrita y rentista", en relación a las acampadas por la vivienda.

   En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, la líder del Ejecutivo ha reaccionado así a las concentraciones y acampadas al tiempo que ha reivindicado las políticas impulsadas desde el inicio de la legislatura, y ha responsabilizado a una ley del PSOE de Felipe González del desahucio en Madrid de Maricarmen.

   La presidenta ha acusado a los socialistas de "instrumentalizar" el caso de Maricarmen, después de que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le haya reprochado su "falta de empatía".

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