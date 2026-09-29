Prohens: "No es raro que los del nuevo 15M griten gobierno progresista, hipócrita y rentista"

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, interviene en el pleno del Parlament. - CAIB - Archivo

PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha afirmado este martes que "no es raro que los del nuevo 15M griten gobierno progresista, hipócrita y rentista", en relación a las acampadas por la vivienda.

En el debate de las preguntas de control al Govern en el pleno del Parlament de este martes, la líder del Ejecutivo ha reaccionado así a las concentraciones y acampadas al tiempo que ha reivindicado las políticas impulsadas desde el inicio de la legislatura, y ha responsabilizado a una ley del PSOE de Felipe González del desahucio en Madrid de Maricarmen.

La presidenta ha acusado a los socialistas de "instrumentalizar" el caso de Maricarmen, después de que el portavoz del PSIB, Iago Negueruela, le haya reprochado su "falta de empatía".