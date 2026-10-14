Prohens pide que el Pacto por el Mediterráneo incida en la insularidad y en la lucha contra la inmigración irregular

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el seminario de regiones y eurorregiones mediterráneas - CAIB

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado en Bruselas que el plan de acción del Pacto por el Mediterráneo incida de forma específica en las necesidades de los territorios insulares y refuerce los instrumentos de cooperación europea para la protección de las fronteras y la lucha contra la inmigración irregular.

Así lo ha defendido Prohens, también presidenta de la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, durante su participación en el seminario de regiones y eurorregiones mediterráneas, celebrado en el marco de la Semana Europea de las Regiones.

Según ha señalado el Govern en una nota de prensa, en el seminario se ha analizado el desarrollo del Pacto por el Mediterráneo impulsado por la Comisión Europea y las prioridades que debería incorporar su plan de acción.

La presidenta ha valorado positivamente el Pacto por el Mediterráneo, subrayando que las islas mediterráneas afrontan de un modo "especialmente intenso" algunos de los principales desafíos de la región, como la necesidad de transformar sus modelos económicos, los efectos del cambio climático y la presión migratoria derivada de su condición de frontera sur de Europa.

Líneas de actuación que, según ha asegurado, deben traducirse en instrumentos concretos que tengan en cuenta las particularidades de los territorios insulares.

En cuanto a la transformación económica, Prohens ha defendido que las políticas europeas deben garantizar que las empresas de los territorios insulares puedan competir en igualdad de condiciones con las del continente.

Por ello, ha reclamado que el plan de acción incorpore instrumentos para compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, como la flexibilización de la regla europea de minimis para las islas mediterráneas, una reivindicación que la presidenta también ha trasladado a la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Teresa Ribera, durante una reunión mantenida este mismo miércoles en Bruselas.

La presidenta ha destacado las oportunidades que ofrece el Pacto por el Mediterráneo en ámbitos como la cooperación universitaria, la investigación, la innovación y la formación profesional, así como las iniciativas para impulsar las energías renovables, las redes eléctricas y la economía azul.

En este sentido, ha defendido la necesidad de impulsar políticas diferenciadas para los territorios insulares y ha hecho referencia al dictamen sobre turismo sostenible promovido por Baleares y aprobado por unanimidad en el Comité Europeo de las Regiones, que plantea un marco específico para las islas.

En materia migratoria, Prohens ha vuelto a reclamar una "mayor implicación" de la Comisión Europea y de los estados miembros en la coordinación de la protección de las fronteras y en la lucha contra las mafias de la inmigración irregular.

Según ha advertido, Baleares se encuentra en primera línea de la ruta migratoria procedente de Argelia y, según los datos de Frontex expuestos durante su intervención, esta ruta es la que más crece de Europa, con un incremento superior al 250 por ciento en los últimos tres años.

Ante esta situación, ha defendido la necesidad de reforzar la cooperación europea en el control de las fronteras y la lucha contra las redes de tráfico de personas, mediante iniciativas como 'Secure Borders' -prevista en el Pacto por el Mediterráneo-, así como intensificar la cooperación con los países de origen y de tránsito para actuar sobre las rutas migratorias.

Prohens ha insistido en que la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea requiere una respuesta coordinada y una implicación directa de las instituciones europeas y de los estados miembros, que disponen de los medios y de las competencias necesarias para actuar.

Asimismo, ha reiterado la reclamación del Govern para que el Estado solicite la activación permanente de Frontex en la ruta migratoria hacia el archipiélago.

"La manera es acelerar los protocolos de devolución en los países de origen y acabar con todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance con el efecto llamada", ha subrayado en declaraciones difundidas a los medios.

Finalmente, la presidenta ha advertido que la efectividad del Pacto por el Mediterráneo dependerá de la capacidad de la Unión Europea para movilizar los recursos necesarios e incorporar sus prioridades en el próximo marco financiero plurianual, actualmente en negociación.

En este sentido, ha defendido que las actuaciones previstas deben ir acompañadas de financiación suficiente para garantizar su aplicación efectiva.