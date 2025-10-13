Los tripulantes de una embarcación con 500 kilos de cocaína en Ibiza trataron de embestir a la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

IBIZA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil está buscando a los tripulantes de una embarcación que fue hallada en Ibiza con más de 500 kilos de cocaína después de que los ocupantes huyeran tratando incluso de embestir una patrullera la Benemérita.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, este sábado por la mañana una patrulla observó desde tierra a una embarcación en la zona de Porroig que levantó las sospechas de los agentes, por lo que pasó aviso al Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Una vez informados, se dirigieron al lugar y la patrulla continuó la navegación paralela a la costa hasta llegar a la zona de la Torre des Carregador.

Los presuntos traficantes, al ver la presencia de la embarcación del Servicio Marítimo, pusieron rumbo a la playa abandonando a la carrera la embarcación, no sin antes haber intentado embestir a la patrullera.

Una vez inspeccionada la lancha, localizaron en el interior de uno de los camarotes 21 fardos que contenían cocaína. Por parte de la Guardia Civil se está llevando a cabo una investigación para la localización y detención de las personas que viajaban en el interior de la embarcación.