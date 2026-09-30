ACNUR muestra su "preocupación" por el traslado de refugiados birmanos, entre ellos rohingyas, desde Malasia

Archivo - Imagen de archivo de refugiados birmanos. - Guillaume Payen / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha mostrado este miércoles su "preocupación" por la reciente deportación de casi 1.500 refugiados, entre ellos rohingyas, desde Malasia a pesar de que la guerra continua en Birmania y sus vidas pueden correr peligro.

En un comunicado, la Alta Comisionada Adjunta de ACNUR para la Protección, Edem Wosornu, ha lamentado que el país sigue sumido en el conflicto y atraviesa una grave situación humanitaria. "Nos preocupan estas devoluciones en un momento en el que las personas enviadas de vuelta a Birmania pueden enfrentarse a graves riesgos y algunas de ellas podrían necesitar protección internacional", ha aclarado.

"Aunque las autoridades afirman que los retornos son voluntarios, las personas devueltas se encontraban bajo detención migratoria. Esto plantea serias dudas sobre si las decisiones de regresar fueron realmente libres e informadas. ACNUR no tuvo acceso a estas personas para poder evaluar su situación", ha señalado.

En este sentido, ACNUR reconoce plenamente la "responsabilidad soberana de Malasia en la gestión del asilo y la migración". No obstante, ha instado al país a "garantizar que todos los retornos cuenten con sólidas salvaguardias, entre ellas evaluaciones individuales y el acceso a los procedimientos de protección". "Las decisiones de regresar deben ser voluntarias y evaluarse fuera de los centros de detención", ha apuntado.

De acuerdo con el principio de no devolución, ninguna persona debe ser enviada a un país en el que pueda sufrir persecución, tortura u otras amenazas graves contra su vida o su libertad, según recoge el texto.

Mientras las condiciones en Birmania "no permitan retornos seguros, dignos y sostenibles, los Estados deben seguir garantizando el acceso al asilo y cumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de protección". "Mantenemos la disposición a colaborar con Malasia para reforzar los mecanismos nacionales de asilo y protección", ha añadido.

La agencia considera además necesario un "mayor apoyo regional e internacional par avanzar hacia una solución política a la crisis y poner fin al conflicto en Birmania", además de instar a la comunidad internacional a "mantener su apoyo a los países de la región que acogen a personas refugiadas procedentes de Birmania".