ACNUR sitúa en miles los venezolanos en situación de "necesidad urgente" tras los devastadores terremotos

Imagen de archivo de largas colas en los supermercados de Venezuela tras el terremoto. - Europa Press/Contacto/Mikhail Makeyev

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) se encuentra actualmente movilizando personal y recursos "contrarreloj" para apoyar a los miles de venezolanos que se encuentran en situación de "necesidad urgente" ante los devastadores terremotos que han dejado de momento 235 muertos y más de 4.000 heridos en el país.

La agencia de la ONU ha lamentado que la situación ha provocado la "destrucción generalizada" en varias zonas del país, especialmente en el norte, la más afectada, y ha indicado que está preparada "para movilizar ayuda y clasificar y priorizar suministros a medida que surgen las necesidades.

En un comunicado, ACNUR ha alertado de que los riesgo de protección ya existentes para la población más vulnerable del país "se agraven de forma significativa", especialmente para personas refugiadas y otros grupos de riesgo. "ACNUR trabaja estrechamente con las autoridades y los socios humanitarios para evaluar las necesidades y carencias en las zonas afectadas y coordinar una respuesta rápida, eficaz y complementaria para todos los grupos concernidos", ha señalado.

En este sentido, ha mostrado una especial preocupación por el impacto de las personas que habían regresado recientemente al país dado que afrontaban ya de por sí "importantes dificultades de reintegración antes del desastre".

Las autoridades de La Guaira, la zona más afectada por los seísmos, han informado del derrumbe de un centro de acogida temporal que albergaba a unas 140 personas que habían regresado recientemente en un vuelo procedente de Estados Unidos, si bien las labores de búsqueda y rescate continúan en la zona.

A finales de 2025, Venezuela acogía a más de 210.000 refugiados y solicitantes de asilo. Además, 6,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos se encontraban en otros países de América Latina y el Caribe, de los cuales cuatro millones necesitaban asistencia.

Una encuesta realizada esta primavera por ACNUR reveló que un tercio se planteaba la posibilidad de regresar a Venezuela y un 9% contempla hacerlo en el plazo de un año. La principal motivación citada fue la reunificación familiar.

Antes de los terremotos, las necesidades financieras de ACNUR en Venezuela para 2026 ascendían a 44,7 millones de dólares (unos 39 millones de euros), de los cuales solo se había cubierto el 11%. "Un apoyo oportuno y flexible será esencial para que ACNUR pueda mantener sus actividades de protección y apoyar a las personas afectadas por el desplazamiento a medida que evolucionen las necesidades tras los seísmos", ha resaltado la agencia.