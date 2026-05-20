Alemania asegura que EEUU sigue sin notificar de forma oficial la retirada de tropas

BERLÍN 20 May. (DPA/EP) -

El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, ha afirmado este miércoles que Estados Unidos todavía no ha notificado a las autoridades alemanas la decisión de retirar alrededor de 5.000 efectivos desplegados en el país, una medida que abre interrogantes sobre el futuro de la presencia militar estadounidense en Europa y su impacto en el equilibrio de seguridad en el continente.

"Sigue sin haber una confirmación realmente fiable al respecto", ha aseverado Pistorius tras una reunión de la Comisión de Defensa en Berlín, la capital del país. Así, ha explicado que "existen indicios de que el número de brigadas estadounidenses en Europa podría reducirse en una unidad".

En este sentido, ha aclarado que "aún está por ver en qué medida se verán afectadas las tropas estacionadas en Alemania" en un momento de reajuste de prioridades estratégicas por parte de Washington.

Por su parte, el general estadounidense y comandante Supremo Aliado de la OTAN (SACEUR), Alexus Grynkewich, ha indicado esta misma semana que Estados Unidos no desplegará misiles de medio alcance en Alemania.

El traslado, previsto inicialmente, no se llevará a cabo, tal y como ha confirmado el general estadounidense, que ha indicado que la retirada de unos 5.000 soldados de Europa se llevaría a cabo mediante el regreso de un equipo de combate de brigada, los cuales no se reubicarían en otro país.

No obstante, ha minimizado el impacto de esta decisión. "Me gustaría subrayar que esta decisión no afecta la viabilidad operativa de nuestros planes regionales", señaló el martes, antes de subrayar que desde que la brigada, ahora retirada, se desplegó en 2022, "muchas cosas han cambiado dentro de la OTAN".