Alemania procesa a un joven de 21 por intentar incorporarse a Estado Islámico en el extranjero

Archivo - Imagen de archivo de un juicio en Bayern, Alemania - Davide Elias / Zuma Press / Europa Press - Archivo

KARLSRUHE 25 Oct. (DPA/EP) -

Un ciudadano alemán de 21 años ha ingresado en prisión preventiva tras ser extraditado a Alemania desde Pakistán, donde fue detenido en febrero de 2025, acusado de intentar integrarse en la organización terrorista Estado Islámico (EI) y de preparar un acto grave de violencia contra el Estado.

La Fiscalía General Federal alemana ha confirmado que el juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia, con sede en Karlsruhe, ha ejecutado la orden de detención contra el sospechoso, que llegó a Alemania este viernes.

Según la acusación, el investigado salió de Berlín en enero de 2025 rumbo a Etiopía con la intención inicial de trasladarse a Somalia para incorporarse a EI y recibir formación como combatiente. Sin embargo, los investigadores sostienen que nunca llegó a territorio somalí y que su objetivo pasó a ser unirse a la organización en Pakistán.

El sospechoso esta acusado de intentar pertenecer a una organización terrorista en el extranjero y de preparar un acto grave de violencia, poniendo en peligro al Estado. La legislación alemana considera que este delito se consuma cuando una persona abandona el país con la intención de integrarse en un grupo terrorista foráneo o recibir adiestramiento de sus miembros.

En este ámbito el organismo de máxima autoridad policial del país el la Fiscalía General Federal, que ostenta competencias principales en la investigación de casos relacionados con terrorismo, espionaje y derecho penal internacional.