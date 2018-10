Angelina Jolie pide no olvidar la devastación de Mosul desde el lugar en el que se proclamó el Estado Islámico

Actualizado 16/06/2018 21:18:50 CET

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La enviada especial de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Angelina Jolie, ha hecho un llamamiento a no olvidar a las víctimas de la guerra en Irak desde la Mezquita de Al Nuri, el devastado templo de Mosul desde el que se proclamó el Estado Islámico. El grupo yihadista dominó la ciudad durante tres años.

"Pido a la comunidad internacional que no se olvide de Mosul y que no dejen de prestar atención a su gente (...). Siguen rodeados de cadáveres que quedan entre los escombros. Tras el trauma inimaginable de la ocupación (por el Estado Islámico) ahora intentan reconstruir sus hogares, a menudo con escasa o nula ayuda", ha destacado Jolie, según un comunicado de ACNUR.

La actriz ha destacado los "grandes sacrificios" hechos para la "liberación" de Mosul del Estado Islámico y ha defendido un "compromiso continuo con la reconstrucción y la estabilización de la ciudad" porque "hemos aprendido en Irak y en otras partes de la región del peligro de dejar un vacío". "Es además lo que merecen las familias y supervivientes", ha subrayado.

Jolie ha recordado casos como el de una chica de 17 años que perdió las piernas por el impacto de un obús a la que se le negó cualquier atención, por lo que sus padres tuvieron que ver cómo se desangraba hasta morir.

"Todos los hombres con los que he hablado me han contado los latigazos y castigos impuestos por los extremistas. Las niñas con las que me he reunido me han hablado de los años sin poder ir al colegio, de las muertes y del miedo de salir de casa", ha relatado. "Es terrible que la gente que ha soportado esta brutalidad sin parangón tengan tan poco cuando intentan reconstruir las vidas que tenían", ha destacado.

Jolie ha visitado mosul menos de un año después de la toma por parte del Ejército iraquí en junio y julio de 2017. Esta es la misión número 61 de Jolie como enviada especial de ACNUR y su quinta visita a Irak. La actriz ha paseado entre las ruinas de los edificios bombardeados de la Ciudad Vieja de Mosul y se ha reunido con víctimas.