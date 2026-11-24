Archivo - Imagen de archivo de bombardeos sobre el puerto de Hodeida (Yemen) - Mohammed Mohammed / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coalición liderada por Arabia Saudí contra los hutíes de Yemen ha ordenado a la población civil del puerto yemení de Hodeida que abandone el lugar inmediatamente ante el comienzo de bombardeos inminentes contra las posiciones insurgentes.

Arabia Saudí, aliada el Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional, responde así al ataque efectuado esta tarde por un dron hutí contra el centro financiero de la capital saudí, Riad, que ha alcanzado un rascacielos, una de las torres del Centro Financiero Rey Abdulá, sin víctimas que lamentar.

La respuesta de los hutíes al aviso de los saudíes no se ha hecho esperar: cualquier ataque contra Hodeida será replicado inmediatamente con bombardeos contra el puerto saudí de Yeda "y todos los puertos enemigos saudíes en la costa del mar Rojo".

"Advertimos a los empleados y trabajadores de estos puertos y a quienes se encuentren en sus inmediaciones que evacuen de inmediato y se alejen de ellos. Asimismo, hacemos un llamamiento a todas las compañías navieras para que evacuen sus buques de estos puertos de inmediato", anuncian los hutíes en sus plataformas habituales de mensajería.

La dirección de las Fuerzas Conjuntas de la Coalición solicita a los civiles que evacúen el puerto de Hodeidah según el mapa ilustrativo del sitio, para su seguridad.