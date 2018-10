Arabia Saudí tilda de "falsas e infundadas" las informaciones sobre la supuesta muerte de Yamal Jashogi

Publicado 09/10/2018 21:30:14 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El embajador de Arabia Saudí en Estados Unidos, Jalid bin Salmán bin Abdulaziz, ha tildado este martes de "absolutamente falsas e infundadas" las informaciones en torno a la supuesta muerte del periodista Yamal Jashogi en el interior del consulado saudí en la ciudad turca de Estambul.

"Garantizo que las informaciones que sugieren que Kashogi desaparición en el consulado en Estambul o que las autoridades saudíes le han detenido o asesinado son absolutamente falsas e infundadas", ha dicho.

En un comunicado enviado a la cadena de televisión saudí Al Arabiya, el embajador saudí en Washington ha resaltado que "hay muchos hechos sobre el paradero (de Jashogi) que afortunadamente serán relevados en el marco de la investigación".

"Pese a ello, hemos visto durante los últimos días varias filtraciones maliciosas y rumores nefastos sobre el paradero y destino de Yamal", ha lamentado, antes de recalcar que las autoridades están "muy preocupadas" por la situación.

"Normalmente preferiría no responder a estas indignantes afirmaciones, especialmente cuando son sobre el bienestar de un ciudadano desaparecido que ha dedicado gran parte de su vida a servir a su país", ha destacado.

En este sentido, ha señalado que el periodista "tiene muchos amigos" en Arabia Saudí, entre los que se ha incluido. Así ha apuntado que "a pesar de las diferencias y su decisión de ir a un llamado 'autoexilio'", ambos han mantenido "contactos regulares" en Washington.

El embajador ha sostenido que "las primeras informaciones desde Turquía fueron que abandonó el consulado y luego desapareció, mientras que después de que las autoridades saudíes se implicaran en el caso, las acusaciones cambiaron a que estaba retenido en el consulado".

"Después de que las autoridades turcas y los medios recibieran permiso para inspeccionar el edificio en su totalidad, las acusaciones cambiaron a la afirmación indignante de que fue asesinado en el consulado, durante horas laborales y con decenas de trabajadores y visitantes en el edificio", ha criticado.

"No sé quién está detrás de estas acusaciones o sus intenciones, y francamente no me importa. Lo que nos importa es el bienestar de Yamal y revelar la verdad de lo que ocurrió", ha dicho, antes de reiterar que el periodista "es un ciudadano saudí que desapareció tras salir del consulado".

En este sentido, ha puntualizado que "no fue la primera visita (de Jashogi) al consulado en Estambul" y que el periodista visitó igualmente en varias ocasiones la Embajada del país asiático en Washington.

Bin Abzulaziz ha resaltado que "Yamal es un ciudadano saudí cuya seguridad es una prioridad para el Reino, como en el caso de cualquier otro ciudadano". "No escatimaremos esfuerzos para localizarle, como haríamos con cualquier otro ciudadano saudí", ha zanjado.

ERDOGAN PIDE PRUEBAS A RIAD

El mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, recalcó el lunes que el consulado de Arabia Saudí en Estambul debe presentar pruebas que certifiquen que el periodista abandonó las instalaciones, tal y como sostiene Riad.

El mandatario turco manifestó que "los funcionarios del consulado no pueden salvarse simplemente diciendo 'se fue'", al tiempo que dijo que es "un deber humanitario y político" esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía de Turquía ha abierto una investigación para esclarecer el paradero de Jashogi, después de que fuentes policiales citadas por varios medios hayan apuntado que el periodista pudo haber sido asesinado en el interior de la misión diplomática.

Estas fuentes han apuntado que el cuerpo podría haber sido desmembrado y sacado de las instalaciones. Erdogan ha indicado que la llegada y salida de saudíes ese día está siendo analizada, después de que saliera a la luz que cerca de 15 saudíes, incluidos diplomáticos, llegaron el día de la desaparición del periodista al país y estuvieron en el consulado en el momento en que Jashogi se encontraba en el edificio.

LA DESAPARICIÓN DE JASHOGI

El periodista despareció el 2 de octubre tras acudir al consulado para rellenar "papeleo", según informó el miércoles el diario estadounidense 'The Washington Post', con el que colabora.

Poco después, el portavoz de la Presidencia de Turquía, Ibrahim Kalin, manifestó que el hombre seguía en el interior del consulado y que las autoridades estaban en contacto con Riad para resolver el incidente, si bien Arabia Saudí recalcó que no se encontraba en el edificio.

Por su parte, la pareja del periodista, quien le acompañó al consulado, al que no pudo entrar por motivos de seguridad, insistió en que no había salido. "¿Dónde está Yamal? Esa es la pregunta que queremos que respondan", dijo el miércoles desde los alrededores del edificio, donde esperó el día anterior cerca de doce horas.

La situación podría tensar aún más las relaciones entre Turquía y Arabia Saudí, dañadas en 2017 cuando Ankara decidió mantenerse del lado de Qatar tras la imposición de un bloqueo a Doha por parte de varios países de la región, encabezados por Riad.

Jashogi es un antiguo editor de diarios saudíes que reside en un exilio autoimpuesto en Estados Unidos. Como periodista ha entrevistado al fallecido líder de Al Qaeda Usama bin Laden. Durante la jornada, 'The Washington Post' ha publicado una columna en blanco bajo su nombre.

Asimismo, ha escrito varias columnas criticando las políticas saudíes hacia Qatar y Canadá, así como la intervención de la guerra en Yemen y la represión contra activistas y medios de comunicación del país.