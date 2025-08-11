Armenia y Azerbaiyán se comprometen a negociar "de buena fe" un acuerdo para la demarcación de la frontera

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y el primer ministro armenio, Nikol Pashinián junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca - Europa Press/Contacto/Nathan Howard - Pool via CNP

Renuncian a sus reivindicaciones territoriales mutuas y acuerdan abstenerse del uso de la fuerza, incluso mediante terceros países

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Armenia y Azerbaiyán han publicado el acuerdo firmado el pasado viernes bajo los auspicios de Estados Unidos, un pacto por el que las partes se comprometen a renunciar a sus reivindicaciones territoriales mutuas, a abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial y a llevar a cabo negociaciones para concluir un acuerdo sobre la demarcación de las fronteras comunes.

"Las partes reconocen y respetan la soberanía, la integridad territorial, la inviolabilidad de las fronteras internacionales y la independencia política de ambos países", reza el texto publicado este lunes por el Ministerio de Exteriores azerí.

Asimismo, han prometido abstenerse de "intervenir en los asuntos internos" del otro país, mientras que también se comprometen a "no desplegar fuerzas de terceros a lo largo de sus fronteras comunes" y a que "ninguna tercera parte utilice sus respectivos territorios" para el uso de la fuerza contra el contrario.

"Implementarán medidas de seguridad y fomento de la confianza mutuamente acordadas, incluso en el ámbito militar, con miras a garantizar la seguridad y la estabilidad en las regiones fronterizas", resalta la declaración.

Por otro lado, han acordado "abordar los casos de personas desaparecidas y desapariciones forzadas" durante el conflicto armado "mediante el intercambio de información de forma directa o en cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes".

Bakú y Ereván han pactado que "no adoptarán, fomentarán ni participarán de ninguna manera en ninguna acción hostil" que vaya en contra del acuerdo. "Las partes procurarán resolver cualquier controversia relativa a la interpretación o aplicación del presente acuerdo mediante consultas directas", agrega.

El acuerdo, firmado el viernes en un acto en el que estuvo presente el presidente estadounidense, Donald Trump, plantea un corredor estratégico que enlazará Azerbaiyán con su exclave de Najicheván a través del sur de Armenia y que lleva el nombre del magnate republicano: Ruta Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP, por sus siglas en inglés).

El pacto también disuelve oficialmente el Grupo de Minsk de la Organizacion para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), encargado de mediar para una solución del histórico conflicto de Nagorno-Karabaj, epicentro de las tensiones entre ambos países y estipula el levantamiento estadounidense de las restricciones impuestas en Estados Unidos en 1992 a la cooperación militar con Azerbaiyán.